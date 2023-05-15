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15 мая 2023, 17:46 Читати українською

Пенсионная реформа в Украине: Министр финансов предлагает не торопиться

Министр финансов Сергей Марченко концептуально поддерживает идею пенсионной реформы, но на ее реализацию предлагает не спешить. Об этом он заявил в интервью Forbes.

Министр финансов Сергей Марченко концептуально поддерживает идею пенсионной реформы, но на ее реализацию предлагает не спешить.
Фото: focus.ua

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Пенсионная реформа

Марченко отметил, что до войны был сторонником пенсионной реформы и помогал ее продвигать, и сейчас «концептуально» Минфин ее поддерживает. Но в условиях войны ее реализация может быть слишком сложной задачей, считает министр.

«Есть вопрос о времени, когда это может быть имплементировано, учитывая фокус на вопросах безопасности страны и достаточно высокую инфляцию. Мы осторожны с точки зрения будут ли у нас ресурсы на реформу в ближайшее время», — заявил глава Минфина.

Но принимать ли закон о пенсионной реформе уже сейчас, должны решать депутаты, подчеркнул Марченко.

Читайте: Новая пенсионная реформа: кто и как будет выплачивать пенсии украинцам

Напомним

21 апреля в Верховной Раде зарегистрировали обновленный законопроект о пенсионной реформе и введении обязательных пенсионных накоплений. Законопроект № 9212 — вторая попытка нардепов за время полномасштабной войны внести в зал парламента реформу о накопительной пенсионной системе.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dark Side
Dark Side
15 мая 2023, 18:56
#
Це типу «не на часі»? Класна відмовка, можна про усе так казати «Є питання щодо часу, коли це може бути імплементовано, враховуючи фокус на питаннях безпеки країни та досить високу інфляцію» і н**я не робити.
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