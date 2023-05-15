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15 мая 2023, 16:33 Читати українською

Аграрный рынок труда восстановился на 80% от довоенного — исследование

Аграрная отрасль во время войны оказалась более устойчивой, чем рынок труда в целом. В феврале 2022 года на Work.ua было размещено 2745 вакансий от агрокомпаний, а в марте количество предложений упало в шесть раз до 445 вакансий. В целом же рынок труда рухнул более чем в 10 раз, говорится в совместном исследовании Agrohub и Work.ua, пишет Forbes.

Аграрная отрасль во время войны оказалась более устойчивой, чем рынок труда в целом.
Фото: inventure.com.ua

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Восстановление рынка

С апреля 2022 началось постепенное восстановление рынка труда. Активное восстановление отрасли агро наблюдалось летом, с июня 2022 года (1159 вакансий) и продлилось до сентября, когда был зафиксирован первый рекорд — 1641 предложение работы, говорится в комментариях к аналитической записке исследования.

Агроотрасль активизировалась в первый месяц 2023, что, вероятно, связано с приближением начала посевных работ. В марте 2023 года количество предложений работы в отрасли агро составило 2264 вакансии, что составляет более 80% к февралю 2022 года.

Согласно опросу Agrohub, достаточно большой дефицит кадров фиксируется среди механизаторов, рабочих специальностей, водителей и линейного персонала. Низкий уровень дефицита кадров наблюдается на элеваторах.

Во время войны конкуренция выросла в пять раз. Работы было мало, желающих работать много, соответственно вакансии закрывались быстрее. К марту 2023 года количество отзывов на вакансию почти достигло довоенного уровня. По данным опроса Work.ua, 56% работодателей уже отмечают, что наем кандидатов стал длиннее.

Большинство опрошенных представителей компаний не намерены изменять численность персонала в текущем году. Около 30% респондентов планируют оптимизацию персонала на 5−10%. Лишь две из опрошенных крупных агрокомпаний планируют найм сотрудников до 5%.

Рост заработной платы

Более 80% участников опроса Agrohub отмечают, что уже повысили доход своим сотрудникам. В разрезе специальностей также зафиксирован рост дохода в среднем на +15% по сравнению с 2022 годом.

По данным Work.ua, средняя (медиа) зарплата в Украине в течение 2022 года составила 15 000 грн. В феврале 2023 впервые от полномасштабного вторжения средняя зарплата выросла и теперь составляет 16 000 грн. Медианная зарплата в аграрной отрасли составляет 16 500 грн.

Высокую среднюю зарплату (от 20 000 до 30 000 грн) получают работники в Николаевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Самая низкая (от 13 500 до 15 000 грн) — в Полтавской, Ровенской, Черниговской, Сумской, Житомирской.

Топ-5 не руководящих должностей с самой медианной заработной платой в марте 2023 года: 40 000 грн — водитель-международник; 28 750 грн — менеджер по закупкам; 25 000 грн — менеджер ВЭД; 24 000 грн — механизатор; 23 250 грн — машинист.

От 9475 до 12 500 грн зарабатывают в агрокомпаниях охранники, учетчики, упаковщики, продавцы-консультанты и разнорабочие.

В опросе, проведенном компанией Agrohub, приняли участие 14 крупнейших агрохолдингов Украины с общим земельным банком около 2 млн га. Work.ua проанализировал данные вакансий, размещенных на сайте с 2021 года по март 2023 года компаниями, работающими в сфере агробизнеса и сельского хозяйства.

Источник: Минфин
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