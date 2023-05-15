В апреле индекс потребительских настроений уменьшился, но украинцы улучшили ожидания курса гривны

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 мая 2023, 12:40 Читати українською

В апреле индекс потребительских настроений уменьшился, но украинцы улучшили ожидания курса гривны

Индекс потребительских настроений (ИДН) украинцев в апреле уменьшился на 6,6 пункта по сравнению с мартом и составил 84,6 пункта. Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».

Индекс потребительских настроений (ИДН) украинцев в апреле уменьшился на 6,6 пункта по сравнению с мартом и составил 84,6 пункта.
Фото: sapiens.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменился

В частности, уменьшились Индекс ожидаемых изменений личного материального положения, Индекс ожидаемого развития экономики за год и Индекс ожидаемого развития экономики за пять лет.

Индекс текущего положения в апреле остается стабильным, при этом общий показатель потребительских настроений несколько снизился за счет падения индекса экономических ожиданий. За нашими другими исследованиями мы также наблюдаем рост доли пессимистически настроенных украинцев в апреле. не оценка состояния в настоящее время", — отмечают аналитики.

Читайте: В марте индекс потребительских настроений вырос: украинцы улучшили ожидания курса гривны и инфляции

Индекс текущего положения (ИПС) вырос и составляет 52,2, что на 0,8 пункта выше уровня этого показателя в марте. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

  • индекс текущего личного материального положения составил 42,5, что на 1,2 пункта ниже показателя в марте;
  • индекс целесообразности крупных покупок вырос на 2,8 пункта и установился на отметке 62.

В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле снизился на 11,5 пункта и составляет 106,2. В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения составил 99,4 пункта, что на 11 пунктов ниже уровня этого показателя в марте, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 8,4 пункта и составляет 89,3, пяти лет — на 14,9 пункта до 129,9.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4 пункта и составляет 122,7 пункта. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,3 пункта и составляет 172 пункта.

При этом ожидания украинцев относительно курса гривны в ближайшие 3 месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,5 пункта и составляет 128,2.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
15 мая 2023, 15:02
#
ЗеІндекси
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами