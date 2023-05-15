В апреле индекс потребительских настроений уменьшился, но украинцы улучшили ожидания курса гривны

Индекс потребительских настроений (ИДН) украинцев в апреле уменьшился на 6,6 пункта по сравнению с мартом и составил 84,6 пункта. Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».

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Как изменился

В частности, уменьшились Индекс ожидаемых изменений личного материального положения, Индекс ожидаемого развития экономики за год и Индекс ожидаемого развития экономики за пять лет.

Индекс текущего положения в апреле остается стабильным, при этом общий показатель потребительских настроений несколько снизился за счет падения индекса экономических ожиданий. За нашими другими исследованиями мы также наблюдаем рост доли пессимистически настроенных украинцев в апреле. не оценка состояния в настоящее время", — отмечают аналитики.

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Индекс текущего положения (ИПС) вырос и составляет 52,2, что на 0,8 пункта выше уровня этого показателя в марте. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения составил 42,5, что на 1,2 пункта ниже показателя в марте;

индекс целесообразности крупных покупок вырос на 2,8 пункта и установился на отметке 62.

В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле снизился на 11,5 пункта и составляет 106,2. В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения составил 99,4 пункта, что на 11 пунктов ниже уровня этого показателя в марте, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 8,4 пункта и составляет 89,3, пяти лет — на 14,9 пункта до 129,9.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4 пункта и составляет 122,7 пункта. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,3 пункта и составляет 172 пункта.

При этом ожидания украинцев относительно курса гривны в ближайшие 3 месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,5 пункта и составляет 128,2.