Рынки снижаются на фоне отсутствия решения по повышению потолка госдолга: что нужно знать утром

Фондовые индексы США в основном снизились по итогам недели

S&P 500 потерял 0,3%, индекс Dow Jones упал на 1,1%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,4%.

На настроения инвесторов в Америке оказало влияние повышение инфляционных ожиданий, которые достигли максимума за более чем десятилетие, а также новые опасения по поводу стабильности региональных банков США.

Тупик в решении вопроса о повышении потолка американского госдолга также был в центре внимания на прошлой неделе.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю преимущественно снижением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился на 1,3%, южнокорейский Kospi подешевел на 1,1%, сингапурский STI сократился на 1,8%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite упали на 2,1% и 1,8% соответственно, а японский Nikkei вырос на 0,9%. Сегодня рынки Азии торгуются разнонаправленно.

Все из-за разочаровывающих экономических данных в США и Китае, а также отсутствия принятого решения по повышению потолка госдолга в Америке.

Потребительские настроения в США резко снижаются

Согласно последнему отчету Мичиганского университета, настроения американских потребителей с начала месяца снизились на 9%.

По словам авторов исследования, американцы все больше обеспокоены текущим экономическим курсом, а также потенциальным дефолтом по госдолгу США.

Растущий пессимизм среди американских потребителей, в свою очередь, может повлиять на их покупательское поведение и ослабить экономический спрос в стране, что повышает риски начала рецессии.

Политический тупик по поводу повышения потолка госдолга США тянется уже несколько недель и приближается к тому дню, когда федеральное правительство страны не сможет полностью отвечать по своим финансовым обязательствам, замечает CNN News.

Акции энергетических компаний продолжают снижаться

С начала 2023 года отраслевой индекс — S&P 500 Energy — снизился на 10% по сравнению с ростом S&P 500 на 7,5% за тот же период.

Такая динамика связана с продолжающимся снижением цен на нефть: в то время как различные факторы, в том числе кризис на Украине, привели к резкому росту цен на сырьевые товары в 2022 году, опасения по поводу замедления мировой экономики и спроса на энергоносители привели к снижению цен на нефть в этом году.

Так, по итогам прошлой недели фьючерсы на Brent подешевели на 1,5% до $74,17 за баррель, а контракты на WTI снизились на 1,8% до $70,04. Оба этих показателя снижаются уже четвертую неделю подряд, замечает SeekingAlpha.

На этом фоне энергетика лидировала на прошлой неделе по потерям среди всех секторов из S&P 500, продемонстрировав снижение на 2,1%.

Среди акций крупных энергетических компаний США в лидерах падения по итогам недели: Dragonfly Energy Holdings (-39,9%), Bloom Energy (-25,2%), Atlas Lithium Corporation (-19,9%) и Plug Power (-19,5%).

Между тем, в прошлом году S&P 500 Energy продемонстрировал лучшую динамику среди всех секторов в составе S&P 500, показав рост на целых 59%.