Новая почта открыла второе отделение Nova Post в Литве. Об этом говорится в сообщении компании.
Новая почта открыла отделение в Каунасе
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что будут предлагать клиентам
Теперь, кроме курьерской доставки, украинцы из Каунаса и окрестных городков получили возможность легко отправлять вещи домой и быстро получать посылки из Украины и через отделения.
Это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 1000 кг. Работает отделение ежедневно по адресу Каунас, Studentų g. 16.
Срок доставки — 5 рабочих дней.
Напомним
Первое отделение Nova Post открыто в марте в Вильнюсе. Чаще всего украинцы пересылают документы, одежду, обувь, косметику и книги.
Кроме доставки в отделение можно заказать адресную доставку в любой город в Литве или Украине.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1