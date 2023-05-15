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15 мая 2023, 11:21 Читати українською

Новая почта открыла отделение в Каунасе

Новая почта открыла второе отделение Nova Post в Литве. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая почта открыла второе отделение Nova Post в Литве.

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Что будут предлагать клиентам

Теперь, кроме курьерской доставки, украинцы из Каунаса и окрестных городков получили возможность легко отправлять вещи домой и быстро получать посылки из Украины и через отделения.

Это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать документы, посылки и грузы до 1000 кг. Работает отделение ежедневно по адресу Каунас, Studentų g. 16.

Срок доставки — 5 рабочих дней.

Напомним

Первое отделение Nova Post открыто в марте в Вильнюсе. Чаще всего украинцы пересылают документы, одежду, обувь, косметику и книги.

Кроме доставки в отделение можно заказать адресную доставку в любой город в Литве или Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 мая 2023, 13:22
#
Бізнес послуг йде добре:)
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