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15 мая 2023, 11:01 Читати українською

Дополнительные выплаты: Украинцы смогут снова получить денежную помощь ООН

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров по реализации совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН о дополнительных мерах по социальной поддержке пенсионеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров по реализации совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН о дополнительных мерах по социальной поддержке пенсионеров.
Фото: ukrinform.ua

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Помощь ООН

Предлагается определить механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН пенсионерам, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях, на которых ведутся боевые действия, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен.

Это касаются только тех лиц, которые не получали с 24 февраля 2022 года дополнительных выплат от международных организаций (после заполнения формы на информационной платформе есть Помощь) и/или пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 года № 332 .

Читайте: 2200 гривен от ООН: Украинцы снова могут получить помощь

Подробные условия реализации Проекта, категории получателей помощи и обмена информацией для проведения выплаты помощи предлагается определить Меморандумом о взаимопонимании между ВПП ООН и Пенсионным фондом Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
TAN72
TAN72
15 мая 2023, 11:34
#
Дерибан- продолжение😂
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 мая 2023, 12:40
#
Получающие выплаты, как ВПО
— эту помощь уже не получат,
как и получившие ранее
помощь от ООН в 2022
или весной 2023…
Так что не стоит так
переживать за эти копейки…
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