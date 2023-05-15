Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров по реализации совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН о дополнительных мерах по социальной поддержке пенсионеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
Дополнительные выплаты: Украинцы смогут снова получить денежную помощь ООН
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Помощь ООН
Предлагается определить механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств ВПП ООН пенсионерам, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территориях, на которых ведутся боевые действия, размер пенсии которых не достигает 3000 гривен.
Это касаются только тех лиц, которые не получали с 24 февраля 2022 года дополнительных выплат от международных организаций (после заполнения формы на информационной платформе есть Помощь) и/или пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 20 марта 2022 года № 332 .
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Подробные условия реализации Проекта, категории получателей помощи и обмена информацией для проведения выплаты помощи предлагается определить Меморандумом о взаимопонимании между ВПП ООН и Пенсионным фондом Украины.
Комментарии - 2
— эту помощь уже не получат,
как и получившие ранее
помощь от ООН в 2022
или весной 2023…
Так что не стоит так
переживать за эти копейки…