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15 мая 2023, 10:41 Читати українською

В Украине введена процедура технической инвентаризации недвижимости

В Украине введена процедура проведения технической инвентаризации недвижимого имущества, призванная упростить коммуникацию между физическими и юридическими лицами и органами власти. Об этом сообщает Мининфраструктуры, передает Укринформ.

В Украине введена процедура проведения технической инвентаризации недвижимого имущества, призванная упростить коммуникацию между физическими и юридическими лицами и органами власти.
Фото: baltikon.lv

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Что известно

«Введена процедура проведения технической инвентаризации недвижимого имущества. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров. Вводятся четкие правила формирования технических паспортов и других документов по недвижимости», — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Натальи Козловской, с введением этой процедуры будут минимизированы коррупционные схемы в строительной сфере. Ведь весь документооборот будет осуществляться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, поэтому будет прозрачным и исключит возможность постороннего вмешательства.

В министерстве отметили, что цифровизация процессов в сфере строительства особенно важна сейчас, когда государство начало прием документов для восстановления жилья, в частности, по программе «Восстановление».

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Ожидается, что четкая процедура технической инвентаризации упростит коммуникацию между физическими, юридическими лицами и органами государственной и местной власти.

Напомним

4 марта Кабинет Министров утвердил Государственную антикоррупционную программу на 2023−2025 годы.

Она содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирования негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечения неотвратимой ответственности за такие действия.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 мая 2023, 10:45
#
А что будет с тоннами бумажной документации, что храниться в БТИ …
Ее планиют оцифровать или сожгут либо зальют кипятком.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
15 мая 2023, 11:15
#
Знищать, так як цифрову легше підробити.
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