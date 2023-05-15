В Украине введена процедура технической инвентаризации недвижимости

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Что известно

«Введена процедура проведения технической инвентаризации недвижимого имущества. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров. Вводятся четкие правила формирования технических паспортов и других документов по недвижимости», — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Натальи Козловской, с введением этой процедуры будут минимизированы коррупционные схемы в строительной сфере. Ведь весь документооборот будет осуществляться в Единой государственной электронной системе в сфере строительства, поэтому будет прозрачным и исключит возможность постороннего вмешательства.

В министерстве отметили, что цифровизация процессов в сфере строительства особенно важна сейчас, когда государство начало прием документов для восстановления жилья, в частности, по программе «Восстановление».

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Ожидается, что четкая процедура технической инвентаризации упростит коммуникацию между физическими, юридическими лицами и органами государственной и местной власти.

Напомним

4 марта Кабинет Министров утвердил Государственную антикоррупционную программу на 2023−2025 годы.

Она содержит меры, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции в различных сферах общественной жизни, формирования негативного отношения к коррупции в обществе и обеспечения неотвратимой ответственности за такие действия.

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