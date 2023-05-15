Reuters узнал о планах G7 ужесточить санкции против экспорта в россию и энергетики

Лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции в отношении россии на саммите в Японии, который пройдет в конце этой недели, передает Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом обсуждений возможных решений.

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Что известно

США ожидают, что члены G7 изменят подход к санкциям на экспорт в россию: экспорт по некоторым категориям надо полностью запретить, а потом исключать из него определенные товары, рассказали источники агентства.

Среди новых мер, которые могут быть объявлены по итогам саммита: борьба с помощью россии со стороны третьих стран в обходе санкций, меры против энергетического сектора и новые ограничения на экспортную торговлю, сказали источники агентства.

США предлагают использовать для ограничений экспорта принцип «сначала запрещаем, а потом делаем исключения» по крайней мере для определенных категорий товаров.

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Ранее администрация президента США Джо Байдена отменить санкционный подход G7: он позволяет продавать в россию те товары, которые не включены в черные списки.

Союзники тогда не согласились на изменения, однако сейчас США рассчитывают, что их подход будет применен для чувствительного для российской оборонной промышленности экспорта.

Конкретные области, где будет применяться правило — экспорт запрещен, если он не внесен в специальный список, — еще обсуждаются.

Источник Reuters среди американских чиновников сказал, что изменения в подходе будут заметны «в нескольких областях, особенно касающихся оборонно-промышленной базы россии».

По его словам, предложенное «изменение презумпции» имеет «значение для долгосрочной траектории того, куда мы движемся, и ограничительности общего режима».

Страны Запада начали вводить санкции и меры экспортного контроля после начала войны россии в Украине.

Точные формулировки совместных заявлений лидеров G7 будут обнародованы во время саммита в Японии 19−21 мая. В G7 входят Соединенные Штаты, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Некоторые союзники США выступили против идеи широкого запрета торговли с последующим предоставлением исключений для каждой категории.

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