Польская железная дорога запускает дополнительные рейсы в Украину

С 1 июня польская железнодорожная компания SKPL планирует запустить рейсы из Варшавы в Рави-Русскую. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции в телеграм-канале.

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График курсирования

Каждый день в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.

Отправление с вокзала «Варшава-Восточная» планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина — в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую — в 20:15 (по киевскому времени).

«Из Варшавы поезд следует в город Рава-Русская, где пассажиры после прохождения погранично-таможенного контроля смогут воспользоваться рейсами «Укрзализныци», — сказано в сообщении.