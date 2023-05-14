Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» 45 россиян

Власти Мальты и Кипра отозвали «золотые паспорта» нескольких десятков россиян в связи с санкциями Евросоюза из-за войны в Украине, пишет Spiegel со ссылкой на данные Еврокомиссии.

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Потеря гражданства

Как пишет moscowtimes, Кипр лишил гражданства 9 российских инвесторов и 34 члена их семей. Мальта применила аналогичные меры в отношении двух человек.

«Золотые паспорта»

Программа «золотых паспортов» позволяет получить гражданство в обмен на инвестиции. Например, на Кипре для этого требовалось вложить в экономику 2,5 млн евро. По данным властей острова, благодаря программе, с 2007 по 2020 годы стране удалось привлечь 9,7 млрд евро.

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После вторжения России в Украину Евросоюз потребовал от всех государств, входящих в объединение или претендующих на этот статус, прекратить выдачу паспортов или ВНЖ за инвестиции, а также лишить гражданства связанных с Кремлем подсанкционных лиц.

Напомним

В апреле Кипр отозвал 21 «золотой паспорт» у российских олигархов. Среди прочих без второго гражданства остались миллиардеры Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Михаил Гуцериев и Алексей Кузьмичев.

Мальта приостановила программу «золотых паспортов» для жителей России и Беларуси в марте. Рассмотрение уже поданных заявок поставили на паузу «до особого распоряжения». При этом Мальта остается единственной страной ЕС, которая до сих пор предоставляет гражданство в обмен на инвестиции.

В связи с этим в конце сентября ЕС подал на республику в суд. Там пояснили, что выдача гражданства ЕС в обмен на инвестиции без реальной связи с данной страной несовместима с принципами объединения.

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Вместе с тем состоятельные россияне нашли другой способ попасть в ЕС. По данным Spiegel, гражданство за инвестиции выдает островное государство Вануату, расположенное в южной части Тихого океана, а также Черногория — их паспорта позволяют въезжать в Евросоюз без виз.