Кабинет министров принял решение о расширении государственной программы льготного кредитования бизнеса «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.
Кабмин расширил программу «5-7-9» для бизнеса: кто сможет получить льготные кредиты
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Кто может получить кредиты
Теперь кредиты под льготные проценты смогут получить ТЭЦ и ТЭС, чтобы восстановить поврежденное из-за российских обстрелов оборудование.
Напомним
Ранее Кабмин упразднил нулевые ставки по кредитам «5−7−9%» в рамках оптимизации программы.
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Источник: Минфин
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