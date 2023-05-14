Кабмин расширил программу «5-7-9» для бизнеса: кто сможет получить льготные кредиты

Кабинет министров принял решение о расширении государственной программы льготного кредитования бизнеса «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.

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Кто может получить кредиты

Теперь кредиты под льготные проценты смогут получить ТЭЦ и ТЭС, чтобы восстановить поврежденное из-за российских обстрелов оборудование.

Напомним

Ранее Кабмин упразднил нулевые ставки по кредитам «5−7−9%» в рамках оптимизации программы.

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