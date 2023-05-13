Зеленский подписал новый пакет санкций: в списки попали сотни компаний и физлиц

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых пакетах санкций, продолжающих курс на изоляцию и блокировку российской военной промышленности. В санкционные списки включили 493 юридических и 208 физических лиц. Об этом глава государства сообщил в своем обращении .

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«Сегодня у нас — санкционный день. Утверждены пять санкционных пакетов, которые мы очень тщательно готовили на этих неделях в СНБО, Кабинете Министров, Офисе, в наших специальных службах», — сказал президент.

Кроме санкций, введенных в отношении лиц, помогавших РФ осуществлять контроль над металлургическим комбинатом «Запорожсталь», указами президента было введено в действие решение СНБО о санкциях против российской военной промышленности.

«Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью глобальной изоляции. Очень активно работаем с партнерами, чтобы все, кто фактически производит эту агрессию, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов, чтобы все они были раздавлены миром», — заявил Зеленский.

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Согласно указу № 2761023, санкции наложены на 293 предприятия. Среди них, машиностроительные предприятия Беларуси, российские предприятия легкой промышленности, в том числе ряд швейных и обувных фабрик, приборостроительные заводы и компании в области электроники. В списке подсанкционных — также 32 физических лица.

Указом № 2771023 введены санкции на 176 физических и 200 юридических лиц.

Впоследствии глава государства объявил о еще одном санкционном пакете.

«Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия», — написал он в Telegram.

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Также санкции ввели в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины.

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