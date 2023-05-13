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13 мая 2023, 12:13 Читати українською

Нацбанк обязал банки повысить эффективность применения санкций

Национальный банк обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями.
Фото: wikipedia.org

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Новое положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:

  • учитывает положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;
  • устанавливает особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции «блокировки активов» в новой редакции;
  • уточняет требования по реализации санкций в ходе операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;
  • определяет порядок действий в случае выявления совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;
  • определяет порядок реализации секторальных санкций.

Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц:

  • небанковского учреждения,
  • конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковского учреждения.

Постановление № 65 вступает в силу с 13 мая 2023 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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