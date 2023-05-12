Кабинет Министров во время заседания 12 мая одобрил привлечение средств Европейского банка реконструкции и развития в размере 200 млн. евро для Укрзализныци. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Кабмин одобрил привлечение 200 миллионов евро от ЕБРР для Укрзализныци
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«Правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовят проект восстановления железной дороги», — отметил он.
Куда направят средства
По словам Шмыгаля, эти средства пойдут на закупку оборудования, необходимого для восстановления железнодорожных коридоров из ЕС, улучшения пассажирских перевозок и закупки дополнительных локомотивов.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Укрзализныця в очередной раз обновила свое приложение. В частности, теперь там можно сразу оформить обратный билет.
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