Кабмин одобрил привлечение 200 миллионов евро от ЕБРР для Укрзализныци

Кабинет Министров во время заседания 12 мая одобрил привлечение средств Европейского банка реконструкции и развития в размере 200 млн. евро для Укрзализныци. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram .

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«Правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовят проект восстановления железной дороги», — отметил он.

Куда направят средства

По словам Шмыгаля, эти средства пойдут на закупку оборудования, необходимого для восстановления железнодорожных коридоров из ЕС, улучшения пассажирских перевозок и закупки дополнительных локомотивов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Укрзализныця в очередной раз обновила свое приложение. В частности, теперь там можно сразу оформить обратный билет.

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