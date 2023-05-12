В новом пакете санкций ЕС предлагает прекратить транспортировку нефти по северной ветке «Дружбы»

Европейский Союз предложил официально прекратить транспортировку российской нефти в Германию и Польшу. Такую норму могут включить в 11-й пакет санкций против РФ, сообщает Bloomberg.

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Согласно санкциям Е С Германии и Польше разрешили продолжать получать нефть через северный участок нефтепровода «Дружба». Несмотря на это, обе страны уже приостановили получение нефти, выполнив предварительные обещания сократить объем.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства, есть предложение официально запретить транспортировку нефти из РФ в эти страны.

И хотя такой шаг был бы в значительной степени символичен, именно отключение заставило несколько нефтеперерабатывающих заводов заняться сложной логистикой, чтобы получить доступ к альтернативной нефти.

По крайней мере, один из них, завод PCK Schwedt вблизи Берлина, был вынужден производить меньше топлива для обслуживаемого им региона.

Исключения, разрешающие потоки через южную ветвь линии, обеспечивающей нефтью Венгрию, Словакию и Чехию, останутся в силе.

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Транспортировка нефти через «Дружбу»

В прошлом году Германия и Польша в среднем импортировали через «Дружбу» около 480 тыс. баррелей в день. Три страны, присоединенные к южной ветке, в среднем импортировали около 290 тыс баррелей в день. Этот уровень снизился в текущем году.

После прекращения поставок российской нефти из-за «Дружбы» в феврале по нефтепроводу пошло небольшое количество казахской нефти. О запрете на это не идет, поскольку импорт из других третьих стран, в том числе транзит нефти через Россию, не запрещен.

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