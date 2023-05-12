Украина получила $132 миллиона от Всемирного банка

В пятницу, 11 мая, Украина получила финансирование Всемирного банка в размере $132 млн. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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«Благодарны Всемирному банку за предоставленное финансирование. Привлеченные средства позволят и дальше поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ссуда предоставлена в рамках Соглашения о ссуде между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).

Напомним

«Минфин» писал, что 8 мая Украина получила 189,32 млн евро от Всемирного банка.

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