В пятницу, 11 мая, Украина получила финансирование Всемирного банка в размере $132 млн. Кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Украина получила $132 миллиона от Всемирного банка
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Благодарны Всемирному банку за предоставленное финансирование. Привлеченные средства позволят и дальше поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины», — отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Ссуда предоставлена в рамках Соглашения о ссуде между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
Напомним
«Минфин» писал, что 8 мая Украина получила 189,32 млн евро от Всемирного банка.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии