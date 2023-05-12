Банк Англии в двенадцатый раз подряд поднял ключевую ставку

Банк Англии повысил процентные ставки на четверть пункта до 4,5%, поскольку прогнозирует, что инфляция будет оставаться выше дольше, чем ожидалось ранее, а экономика будет работать сильнее. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Комитет по монетарной политике Банка Англии большинством голосов проголосовал за 12-е подряд повышение стоимости заимствований, продолжая самый агрессивный цикл повышения ставок с 1980-х годов в попытке сдержать инфляцию в Великобритании, которая остается двусмысленной.

Ставки в Великобритании находятся на самом высоком уровне с октября 2008 года, когда мировая экономика оказалась в тисках финансового кризиса.

Инфляция

Ожидается, что инфляция будет оставаться выше, чем прогнозировалось ранее. Уровень инфляции в Британии остается высоким за последние месяцы — по последним официальным данным, в марте он составил 10,1%. Это самый высокий показатель в группе развитых экономик G7 и значительно выше официальной инфляционной цели Банка Англии — 2%.

В настоящее время Центробанк ожидает, что инфляция на конец года будет выше 5% по сравнению с 4%, которые он прогнозировал в феврале. Это связано с высокими ценами на продукты питания, которые растут самыми быстрыми годовыми темпами с 1977 года и устойчивым рынком труда.

«Позвольте мне быть откровенным, инфляция остается слишком высокой. Мы должны придерживаться курса, чтобы убедиться, что инфляция снизится до целевого уровня в 2%», — заявил глава Банка Англии Эндрю Бэйли на пресс-конференции после принятия решения, пишет The Guardian.