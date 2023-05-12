Курс валют на 12 мая: доллар и евро дешевеют

В пятницу, 12 мая, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке также подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 2 копейки. Курс евро снизился на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,80 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,75, евро — 41,28−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,97−40,36 грн/евро.

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