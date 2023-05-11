Нацбанк прокомментировал резкое замедление инфляции в апреле

В апреле 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) и дальше замедлялась — до 17,9% с 21,3% в марте. В месячном исчислении цены выросли на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Национальный банк традиционно прокомментировал уровень инфляции.

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По словам регулятора, фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2023 года, что обусловлено большим ожидаемым предложением продовольствия и горючего.

Инфляцию сдерживало укрепление гривны на наличном валютном рынке и улучшение инфляционных ожиданий. Замедление инфляции также в значительной степени объясняется эффектом базы сравнения в прошлом году, когда с начала полномасштабного вторжения инфляция начала стремительно ускоряться.

Базовая инфляция в цвете снизилась до 16,9% г/г с 19,8% г/г в марте

Удорожание обработанных продовольственных товаров существенно замедлилось (до 19,2% г/г). Как и в предыдущие месяцы, это объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и горючее, восстановлением производственных и логистических цепей, в частности, на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Да, продолжалось замедление роста цен на хлеб и мучные изделия, кондитерские и колбасные изделия, напитки и консервы. Снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также из-за неопределенности, связанной с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Улучшение курсовых ожиданий на фоне укрепления наличного курса гривны привело к снижению темпов роста цен на импортные продукты.

Рост цен на непродовольственные товары также существенно замедлился (15,5% г/г). Эффекты базы сравнения в прошлом году, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий способствовали более медленному росту цен на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, фармацевтические товары, мебель, бытовую технику, товары для дома, автомобили.

Темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,2% г/г). В дальнейшем замедлялся рост цен на услуги услуг общепита, связанный с уменьшением давления со стороны расходов на фоне стабильной ситуации в энергетике.

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Кроме того, из-за более слабого спроса медленнее росла стоимость аренды, услуг по ремонту и содержанию жилья, химической чистке, обслуживанию автомобилей. Скорее росла стоимость медицинских, страховых, телекоммуникационных услуг и услуг салонов красоты — в частности под влиянием постепенного восстановления спроса на фоне ограниченного предложения.

Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 26,2% г/г

Медленнее росли цены на молоко благодаря достаточному предложению в условиях слабого спроса и из-за неопределенности вокруг возможных ограничений транзита и экспорта.

Цены на крупу и муку снизились в годовом измерении, а на сахар — замедлили рост благодаря достаточным для внутренних нужд урожаям прошлого года.

Снижение импортных цен и благоприятная ситуация на валютном рынке обусловили стремительное замедление удорожания цитрусовых и бананов. Притормозил рост цен на тепличные и импортные овощи, преимущественно за счет расширения предложения.

В то же время, более высокими темпами дорожали овощи борщового набора: капуста — из-за межсезонья поставок ранних сортов, а лук и морковь — вследствие исчерпания запасов прошлого года.

Несмотря на сезонное увеличение предложения, в частности от домохозяйств, что привело к существенному снижению цен на яйца в конце апреля, годовые темпы роста цен на яйца ускорились, отражая низкую базу сравнения в прошлом году.

Более высокие темпы удорожания мяса могут объясняться ограниченными возможностями производства и слабым импортом на фоне повышения мировых цен.

Повышение административно регулируемых цен замедлилось до 10,9% г/г

Табачные изделия дорожали медленнее, вероятно, под давлением со стороны нелегальной продукции. Стремительное замедление роста цен на алкогольные напитки обусловлено эффектами базы сравнения в прошлом году.

Рост цен на транспортные услуги притормозил благодаря стабилизации цен на топливо. Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения сдерживал административную инфляцию.

Продолжалось уменьшение темпов подорожания горючего — до 24,2% г/г

Это объясняется прежде всего наличием значительных запасов, сформированных в предыдущие месяцы по более низким мировым ценам на нефть.

По словам НБУ, инфляция продолжает замедляться благодаря существенному предложению продовольствия, достаточным запасам горючего, улучшению инфляционных и курсовых ожиданий.

«Последнее обусловлено, в частности, последовательной монетарной политикой НБУ, направленной на поддержание курсовой устойчивости и увеличение привлекательности гривневых сбережений. Национальный банк и дальше будет обеспечивать необходимые монетарные условия для поддержания курсовой устойчивости, улучшения ожиданий и устойчивого снижения инфляции», — отметил регулятор.

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