Датская Lind Value, которая была одним из крупнейших миноритарных акционеров агрохолдинга «Кернел» с пакетом более 5%, приняла предложение компании Namsen Limited председателя совета директоров «Кернела» Андрея Веревского и продала весь свой пакет. Согласно биржевому сообщению агрохолдинга, доля Lind Value упала с 5,02% до нуля акций, передает Интерфакс-Украина.
Веревский выкупил у миноритариев весь пакет акций Kernel
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Подробности
Lind Value входила в группу миноритариев с суммарным пакетом 21,7%, которые 12 апреля заключили акционерное соглашение, чтобы совместно защитить свои права после объявленного Веревским намерения провести делистинг «Кернела» и выкупить все акции. Тогда указывалось, что Lind Value с 6,29% акций являлся крупнейшим участником этого соглашения, однако 2 мая оно было разорвано.
В группу миноритариев входили также Kopernik Global Investors LLC с 4,79% акций, OFE PZU — 2,03%, Uniqua OFE — 1,95%, OFE NN — 1,83%, FRAM FIZ — 1,4%, Aegon OFE — 1,15%. PKO BP OFE — 1,03%.
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что компания Namsen Limited, принадлежащая председателю совета директоров одного из крупнейших украинских агрохолдингов Kernel Андрею Веревскому (владеет 41,29% голосующих акций), выкупит у миноритарных акционеров 36% акций агрохолдинга.
Читайте: Kernel уходит с Варшавской биржи: почему Веревский хочет сделать компанию частной
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 1