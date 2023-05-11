Веревский выкупил у миноритариев весь пакет акций Kernel

Датская Lind Value, которая была одним из крупнейших миноритарных акционеров агрохолдинга «Кернел» с пакетом более 5%, приняла предложение компании Namsen Limited председателя совета директоров «Кернела» Андрея Веревского и продала весь свой пакет. Согласно биржевому сообщению агрохолдинга, доля Lind Value упала с 5,02% до нуля акций, передает Интерфакс-Украина.

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Подробности

Lind Value входила в группу миноритариев с суммарным пакетом 21,7%, которые 12 апреля заключили акционерное соглашение, чтобы совместно защитить свои права после объявленного Веревским намерения провести делистинг «Кернела» и выкупить все акции. Тогда указывалось, что Lind Value с 6,29% акций являлся крупнейшим участником этого соглашения, однако 2 мая оно было разорвано.

В группу миноритариев входили также Kopernik Global Investors LLC с 4,79% акций, OFE PZU — 2,03%, Uniqua OFE — 1,95%, OFE NN — 1,83%, FRAM FIZ — 1,4%, Aegon OFE — 1,15%. PKO BP OFE — 1,03%.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что компания Namsen Limited, принадлежащая председателю совета директоров одного из крупнейших украинских агрохолдингов Kernel Андрею Веревскому (владеет 41,29% голосующих акций), выкупит у миноритарных акционеров 36% акций агрохолдинга.

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