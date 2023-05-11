Экс-главу правления банка будут судить за растрату 477 миллионов гривен

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт против бывшего председателя правления одного из украинских банков. Ему инкриминируют пособничество в выводе из банка 477 млн грн, сообщила пресс-служба Офиса.

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Что известно

«Обвиняемый вместе с председателем наблюдательного совета и его заместителем в течение 2014 года способствовал растрате имущества банка в особо крупных размерах. Они оформили и выдали кредиты на подставных юридических лиц на сумму 477 млн грн, которые не были возвращены», — говорится в сообщении.

Обвинительные акты в отношении бывшего председателя наблюдательного совета и его заместителя уже находятся на рассмотрении в суде.

Как пишет Лига, Офис генерального прокурора не называет ни название банка, ни имени подозреваемого, однако обстоятельства дела указывают на банк «Стандарт», который закрыли в начале 2015 года.

По данным Фонда гарантирования вкладов, в 2013—2015 годах его владельцы и должностные лица незаконно выдали 903,8 млн грн кредитов подконтрольным фиктивным компаниям. После этого деньги конвертировали в наличные, снимали в кассах банков и использовали для оплаты по фиктивным валютным контрактам.

После банкротства банка выяснилось, что у него было всего 41 млн грн активов, хотя на бумаге они превышали 892 млн грн.

21 июля 2022 года Главное следственное управление Национальной полиции сообщило о подозрении бывшему председателю правления банка «Стандарт» о пособничестве в растрате 476,76 млн грн.

С июля 2012 года по октябрь 2014 эту должность занимал Николай Мирошник, на момент банкротства банка он входил в состав наблюдательного совета банка.