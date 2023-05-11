Экс-главу правления банка будут судить за растрату 477 миллионов гривен

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 мая 2023, 16:39 Читати українською

Экс-главу правления банка будут судить за растрату 477 миллионов гривен

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт против бывшего председателя правления одного из украинских банков. Ему инкриминируют пособничество в выводе из банка 477 млн грн, сообщила пресс-служба Офиса.

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт против бывшего председателя правления одного из украинских банков.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Обвиняемый вместе с председателем наблюдательного совета и его заместителем в течение 2014 года способствовал растрате имущества банка в особо крупных размерах. Они оформили и выдали кредиты на подставных юридических лиц на сумму 477 млн грн, которые не были возвращены», — говорится в сообщении.

Обвинительные акты в отношении бывшего председателя наблюдательного совета и его заместителя уже находятся на рассмотрении в суде.

Как пишет Лига, Офис генерального прокурора не называет ни название банка, ни имени подозреваемого, однако обстоятельства дела указывают на банк «Стандарт», который закрыли в начале 2015 года.

По данным Фонда гарантирования вкладов, в 2013—2015 годах его владельцы и должностные лица незаконно выдали 903,8 млн грн кредитов подконтрольным фиктивным компаниям. После этого деньги конвертировали в наличные, снимали в кассах банков и использовали для оплаты по фиктивным валютным контрактам.

После банкротства банка выяснилось, что у него было всего 41 млн грн активов, хотя на бумаге они превышали 892 млн грн.

21 июля 2022 года Главное следственное управление Национальной полиции сообщило о подозрении бывшему председателю правления банка «Стандарт» о пособничестве в растрате 476,76 млн грн.

С июля 2012 года по октябрь 2014 эту должность занимал Николай Мирошник, на момент банкротства банка он входил в состав наблюдательного совета банка.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
krv77
krv77
11 мая 2023, 17:33
#
Вангую решение суда — залог в размере 47 млн…
Это же так просто… Один разграбил на 60 лямов, выпустили за 13… Второй, в Испании, получил взятку в 3,5 ляма — отделался штрафом в 300 тыс…
+
0
matroskin
matroskin
11 мая 2023, 18:58
#
В который раз задаюсь вопросом: а зачем нам НБУ?
Как неоднократно доказывала история весь его надзор за банками-фикция.
Люди с соответствующих отделов десятилетиями получают з/п и премии, получают баснословные взятки за выдачу лицензий и рефинансирование, в итоге регулярно всплывает, что очередной банк был «только на бумаге» и исчезнуть он может за день непонятно куда вместе с деньгами вкладчиков и НБУ.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает geese и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами