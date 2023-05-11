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11 мая 2023, 17:44 Читати українською

В Украине с начала года подорожала земля. Как изменились цены

Цена купли-продажи земли сельхозназначения в Украине в январе-апреле 2023 г. выросла в среднем на 20%. С начала года таких сделок произошло 13 тысяч. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра агрополитики по вопросам цифровизации Денис Башлык, передает Интерфакс-Украина.

Цена купли-продажи земли сельхозназначения в Украине в январе-апреле 2023 г.
Фото: news.liga.net

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Как изменились цены

«Даже если устранить фактор инфляции, мы видим, что рост (цен, — ред.) продолжается. Но в регионах, которые находятся близко к боевым действиям, такого роста нет», — уточнил он.

Замминистра добавил, что во Львовской области в начале мая текущего года средняя стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий составила 162 тыс. грн., тогда как в момент открытия рынка она составила 51 тыс. грн.

В Киевской области, по его словам, за это время цена выросла с 48 тыс. грн до 148 тыс. грн за га.

В то же время на Черниговщине один гектар земли в среднем стоит 23 тыс. грн, тогда как до войны он стоил 16−17 тыс. грн, добавил Башлык, допустив, что рост цены связан с инфляцией.

«В 2021 году в Украине было заключено 66 тыс. сделок купли-продажи земли на общую площадь 153 тыс. га. В 2022 году таких сделок было 53 тыс., при этом рынок фактически не работал почти пол года из-за ограничения доступа к реестрам», — сказал заместитель министра.

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СЕО «ProZorro.Продажи» Сергей Бут сообщил, что с момента запуска электронных земельных аукционов в октябре 2021 года в системе «ProZorro.Продажи» уже завершились аукционы по покупке и аренде сельхозземель более чем на 1,2 млрд грн.

Напомним

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Источник: Минфин
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