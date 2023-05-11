Китайская материнская компания TikTok — ByteDance — отложила запуск своей торговой платформы в США, поскольку беспокойство относительно будущего приложения для обмена видео отпугивает продавцов от присоединения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
TikTok отложила запуск торговой платформы в США
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По словам источников, знакомых с ситуацией, ByteDance отложила открытие магазина для всех продавцов, первоначально планировавшееся на раннюю весну с конечным сроком до июня.
По словам собеседников, фактическая дата запуска может быть отложена из-за беспокойства продавцов относительно возможного запрета приложения в США и медленного внедрения электронной коммерции в прямом эфире во время стриминга.
После предварительного тестового запуска среди небольшого пула избранных продавцов в конце прошлого года TikTok вовсю пытался привлечь больше продавцов, отложив вторую фазу расширения до конца марта.
При этом ByteDance нацелена на новые источники доходов и реструктурировала ряд направлений бизнеса для повышения эффективности, поскольку Пекин усилил наблюдение за интернет-сектором Китая.
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По словам собеседников издания, ByteDance по-прежнему получает более 80% своего дохода от Китая, однако рост его флагманских приложений — агрегатора новостей Jinri Toutiao и китайской версии TikTok, Douyin — остановился на переполненном и конкурентном рынке.
Сообщается также, что руководители ByteDance озадачены тем, что пользователи могут отказаться от TikTok в пользу таких альтернатив, как Instagram Reels и YouTube Shorts, и запустили в США еще одно приложение — Lemon8, сочетающее в себе элементы Instagram и Pinterest.
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