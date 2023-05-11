Крупнейшая букмекерская компания Украины Parimatch уволила всех работников «Parimatch Украина» и окончательно закрывает компанию. Об этом сообщила бывшая СЕО Наталья Гилевич в Facebook.
Букмекерская компания «Париматч» окончательно закрывает украинское подразделение
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«12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я тоже покидаю должность. Последующую работу продлят адвокаты и юридические компании», — заявила Гилевич.
Предыстория
«Минфин» писал, что в Украине ввели санкции против ряда букмекерских компаний и лотерей, связанных с Россией, сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ № 145/2023 подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Среди букмекерских компаний и лотерей, к которым ввели санкции, есть украинские компании, а именно ООО «Париматч», Финансовая компания «Лео», ПокерматчUA.
На расчетных счетах компании ООО «Париматч» было заблокировано 250 млн. грн. клиентов компании.
В марте компания заявила, что прекращает деятельность. При этом клиентам пообещали вернуть деньги.
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