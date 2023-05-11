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11 мая 2023, 14:04 Читати українською

Во время транзита через РФ «пропали» подсанкционные товары из ЕС более чем на $1 миллиард

Во время транзита через Россию загадочным образом «исчезли» подсанкционные товары из Евросоюза на сумму свыше $1 млрд, которые везли в Казахстан, Кыргызстан и Армению. Об этом сообщает Financial Times.

Во время транзита через Россию загадочным образом «исчезли» подсанкционные товары из Евросоюза на сумму свыше $1 млрд, которые везли в Казахстан, Кыргызстан и Армению.
Фото: freepik.com

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Торговые данные свидетельствуют о том, что только около половины товаров двойного назначения (то есть, которые могут использоваться в военном комплексе), отправленных из ЕС, фактически достигли своих заявленных пунктов назначения. Речь идет о товарах стоимостью $2 млрд.

Европейские чиновники считают, что эти товары могли попасть в Россию непосредственно из ЕС под предлогом того, что они были следовали транзитом в соседние с агрессором страны. Непропорционально большая доля такого экспорта направлялась из ЕС из граничащих с Россией и Беларусью балтийских стран.

Несоответствие торговых записей свидетельствует о том, что Россия обходила санкции с помощью посредников или поставщиков, указывавших фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. Так Москва могла получать критически важную европейскую продукцию, например авиационные компоненты, оптическое оборудование, газовые турбины, оборудование для радиовещания.

Читайте также: Россия продолжает торговлю золотом несмотря на западные санкции — Bloomberg

«Куда еще это могло пойти? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары именно сейчас? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, что Россия», — заявил эстонский министр по санкциям Эрки Кодар.

Есть некоторые категории товаров, например, газовые турбины, паяльники, радиооборудование, среди которых почти весь транзит не добрался до конечного пункта назначения, исчезнув где-то посреди России.

«Некоторые разногласия в статистке глобальной торговли не являются чем-то необычным, но это выходит за рамки типичных незначительных ошибок», — отметила Элина Рыбакова, старшая научная сотрудница американского Института международной экономики Петерсона.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+11
Kharakternyk
Kharakternyk
11 мая 2023, 14:35
#
Індія збільшила в 10 раз закупівлю російської нафти, а ЄС збільшив в 10 раз закупівлю нафти з Індії. Цирк.
+
0
Doober
Doober
11 мая 2023, 15:57
#
Індія нарощує закупівлю російської нафти та активно перепродає паливо в ЄС, — Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023−04−28/russian-oil-is-still-powering-europe-s-cars-with-help-of-india?srnd=premium-europe

Все-таки цирк
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