Во время транзита через Россию загадочным образом «исчезли» подсанкционные товары из Евросоюза на сумму свыше $1 млрд, которые везли в Казахстан, Кыргызстан и Армению. Об этом сообщает Financial Times.
Во время транзита через РФ «пропали» подсанкционные товары из ЕС более чем на $1 миллиард
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Торговые данные свидетельствуют о том, что только около половины товаров двойного назначения (то есть, которые могут использоваться в военном комплексе), отправленных из ЕС, фактически достигли своих заявленных пунктов назначения. Речь идет о товарах стоимостью $2 млрд.
Европейские чиновники считают, что эти товары могли попасть в Россию непосредственно из ЕС под предлогом того, что они были следовали транзитом в соседние с агрессором страны. Непропорционально большая доля такого экспорта направлялась из ЕС из граничащих с Россией и Беларусью балтийских стран.
Несоответствие торговых записей свидетельствует о том, что Россия обходила санкции с помощью посредников или поставщиков, указывавших фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС. Так Москва могла получать критически важную европейскую продукцию, например авиационные компоненты, оптическое оборудование, газовые турбины, оборудование для радиовещания.
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«Куда еще это могло пойти? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары именно сейчас? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, что Россия», — заявил эстонский министр по санкциям Эрки Кодар.
Есть некоторые категории товаров, например, газовые турбины, паяльники, радиооборудование, среди которых почти весь транзит не добрался до конечного пункта назначения, исчезнув где-то посреди России.
«Некоторые разногласия в статистке глобальной торговли не являются чем-то необычным, но это выходит за рамки типичных незначительных ошибок», — отметила Элина Рыбакова, старшая научная сотрудница американского Института международной экономики Петерсона.
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Комментарии - 2
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023−04−28/russian-oil-is-still-powering-europe-s-cars-with-help-of-india?srnd=premium-europe
Все-таки цирк