Tether в первом квартале заработала $1,48 миллиарда чистой прибыли

Выпускающая стейблкоин USDT компания Tether Limited по итогам января-марта зафиксировала чистую прибыль в размере $1,48 млрд — показатель вдвое выше, чем за предыдущий период. Об этом пишет forklog.

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Прибыль Tether Limited

Показатель оказался вдвое выше ожиданий CTO компании Паоло Ардоино. В четвертом квартале 2022 года чистая прибыль составила $700 млн.

Tether's Latest Q1 2023 Assurance Report Shows Reserves Surplus At All-Time High of $2.44B, up $1.48B in Net Profit; New Categories for Additional Transparency Reveals #Bitcoin and #Gold Allocationshttps://t.co/G7QWB2VXqd pic.twitter.com/xUwOf4n1o7 — Tether (@Tether_to) May 10, 2023

Достоверность указанных в документе данных подтверждена аудитором BDO.

Полученная прибыль пополнила собственный капитал компании.

По состоянию на 31 марта 2023 года активы компании достигли $81,8 млрд, обязательства — $79,4 млрд, собственный капитал — $2,44 млрд. Последний показатель в конце 2022 года составлял $960 млн.

«Еще один отличный квартал для Tether по нескольким аспектам. $1,48 млрд чистой прибыли, укрепление резервов и увеличение количества токенов в обращении на 20%. Последнее является показателем доверия клиентов, что позволяет компании с большим оптимизмом смотреть в будущее», — говорится в документе.

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В аттестационном отчете компания впервые включила дополнительные категории в данные по запасам.

Tether Limited раскрыла, что владеет биткоинами стоимостью $1,5 млрд и физическим золотом в виде слитков — на $3,39 млрд. Они представляют собой 1,8% и 4,1% от суммарных резервов соответственно.

Наибольшая доля обеспечения USDT (84,7%) хранится в денежных средствах, их эквивалентах и краткосрочных депозитах.

Структура выглядит следующим образом:

вексели Казначейства США — 76,15%;

вексели других государств — 0,07%;

операции РЕПО овернайт— 10,8%;

срочные операции РЕПО — 1,1%;

фонды денежного рынка — 10,7%;

депозиты в коммерческих банках — 0,7%.

«Tether работает над снижением зависимости от депозитов в качестве источника ликвидности, рассматривая рынок РЕПО в качестве дополнительной меры обеспечения высоких стандартов защиты своих пользователей», — поясняется в отчете.

Напомним

USDT лидирует среди существующих стейблкоинов и является третьим по рыночной капитализации криптоактивом, уступая только биткоину и Ethereum (ETH). На пары с Tether приходится 80% от общего объема торгов на централизованных криптобиржах.

По данным Kaiko, только в парах с биткоином USDT уступил первенство стейблкоину TrueUSD (TUSD).



USDT выпускается на 13 блокчейнах, таких, как Ethereum, Solana, Algorand, Tron, BNB Chain и Polygon. Наибольший объем стейблкоина приходится на сеть Tron — 45 млрд USDT. На Ethereum выпущено 35 млрд токенов.



Кроме USDT компания выпускает стейблкоины EURТ (Euro Tether), MXNТ (Mexican Peso Tether) и токен XAUT (Tether Gold), привязанный к курсу золота. В конце прошлого года к ним прибавился стейблкоин CNH Tether (CNHТ) с паритетом к китайскому юаню, выпущенный в блокчейне Tron.