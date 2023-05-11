Курс валют на 11 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 11 мая, курс доллара на наличном рынке в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже подорожал на 5 копеек.

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В обменниках доллар не изменился. Курс евро вырос на 1 копейку в покупке, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,81 грн. Евро покупают за 41,04 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,80, евро — 41,41−41,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,98−40,38 грн/евро.

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