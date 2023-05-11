«Зерновое соглашение» могут продлить на два месяца — министр иностранных дел Турции

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Что известно

«Фактически продление было сделано на 2 месяца, я думаю, что мы можем получить результаты, продлив по меньшей мере еще на 2 месяца. Я думаю, мы сможем это реализовать», — цитирует телеканал слова министра, пообщавшегося с журналистами в аэропорту Анталии.

По словам Чавушоглу, встреча в четырехстороннем формате продолжится в Стамбуле и сегодня.

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Министр иностранных дел Турции также сообщил, что в москве он встретился с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым, в ходе которой обсуждался ряд вопросов, среди которых особое внимание было уделено ситуации в Украине и Черноморской зерновой инициативе.

Напомним

Как сообщалось, на прошлой неделе российская сторона уже блокировала работу инспекций Совместного координационного центра (СКЦ), который проверяет суда, двигающиеся по «зерновому коридору» из и в украинские порты, поэтому 11 апреля проверку для движения по коридору не прошло ни одно судно.