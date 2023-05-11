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11 мая 2023, 8:40 Читати українською

«Зерновое соглашение» могут продлить на два месяца — министр иностранных дел Турции

Действие соглашения о «зерновом коридоре» в Черном море может быть продлено еще не менее двух месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после визита в Москву, сообщает CNN Türk.

Действие соглашения о «зерновом коридоре» в Черном море может быть продлено еще не менее двух месяцев.
Фото: agroportal.uа

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Что известно

«Фактически продление было сделано на 2 месяца, я думаю, что мы можем получить результаты, продлив по меньшей мере еще на 2 месяца. Я думаю, мы сможем это реализовать», — цитирует телеканал слова министра, пообщавшегося с журналистами в аэропорту Анталии.

По словам Чавушоглу, встреча в четырехстороннем формате продолжится в Стамбуле и сегодня.

Читайте: «Зерновое соглашение» под угрозой срыва: РФ заблокировала инспекции судов в Босфоре

Министр иностранных дел Турции также сообщил, что в москве он встретился с министром иностранных дел россии Сергеем Лавровым, в ходе которой обсуждался ряд вопросов, среди которых особое внимание было уделено ситуации в Украине и Черноморской зерновой инициативе.

Напомним

Как сообщалось, на прошлой неделе российская сторона уже блокировала работу инспекций Совместного координационного центра (СКЦ), который проверяет суда, двигающиеся по «зерновому коридору» из и в украинские порты, поэтому 11 апреля проверку для движения по коридору не прошло ни одно судно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Сергій Т
Сергій Т
11 мая 2023, 9:41
#
Два місяці - умовний термін. Після деокупації, або навіть блокування Криму «зерновий коридор» вже буде не потрібен.
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