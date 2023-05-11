Молдова передумала ограничивать импорт агропродукции из Украины

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Без ограничений

«Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевой результат», — заявил молдавский министр.

По его словам, наоборот, Украина бы ввела ограничения на ввоз молдавской продукции, «и тогда многое было бы потеряно».

Министр также отметил, что объем импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначителен: всего импортировали около 177 тонн пшеницы и 4 тыс. тонн семян подсолнечника.

Читайте: Украина готовит запрет импорта из Молдовы

Владимир Боля также прокомментировал возможный запрет транзита зерна из Украины через Молдову. Он отметил, что власти Кишинева не рассматривают такой шаг.

«Транзит не влияет на нас негативно. Благодаря транзиту „Железная дорога Молдовы“ смогла реабилитироваться, предприятие выплатило зарплату и даже повысило ее», — пояснил чиновник.

Однако, по его словам, проблема возникает с автомобильными грузовыми перевозками, поскольку создаются очереди на таможне в сторону Румынии.

Читайте: ЕС готовит чрезвычайные ограничения на импорт зерна из Украины в четыре страны — Financial Times

Напомним

Ранее стало известно, что Молдова планирует присоединиться к решению Европейского Союза по импорту сельхозпродукции из Украины.

Еврокомиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских продуктов в пять государств ЕС.

В апреле Польша, Венгрия и Словакия ввели временный запрет на импорт зерна, масличных культур и другой сельхозпродукции из Украины, чтобы защитить собственных сельхозпроизводителей. Несколько позже подобные мероприятия ввели Румыния и Болгария.