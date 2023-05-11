Банкиры с Уолл-стрит предупредили о «немыслимых» последствиях дефолта США

Некоторые из наиболее опытных трейдеров утверждают, что потолок государственного долга США, возможно, придется отменить навсегда. Потолок госдолга США в $31,4 трлн был достигнут в январе этого года.

Нынешние и бывшие члены Консультативного комитета по займам минфина США (Treasury Borrowing Advisory Committee, TBAC) в письме министру финансов Джанет Йеллен заявили, что проблемы из-за повышения потолка госдолга выходят за рамки рынков и финансовые компании вынуждены тратить время на подготовку к возможному дефолту.

В группу подписавших письмо входят 17 человек, в том числе топ-менеджеры Goldman Sachs Бет Хаммак и Ашок Варадхан, а также бывший главный операционный директор JPMorgan Chase Мэтт Зеймс. Комитет консультирует министерство финансов США по вопросам долга с 1998 года.

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