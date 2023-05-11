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11 мая 2023, 9:41 Читати українською

Банкиры с Уолл-стрит предупредили о «немыслимых» последствиях дефолта США

На Уолл-стрит предупредили о «немыслимых» долгосрочных последствиях дефолта США, пишет Bloomberg.

На Уолл-стрит предупредили о «немыслимых» долгосрочных последствиях дефолта США, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто говорят банкирыНекоторые из наиболее опытных трейдеров утверждают, что потолок государственного долга США, возможно, придется отменить навсегда.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят банкиры

Некоторые из наиболее опытных трейдеров утверждают, что потолок государственного долга США, возможно, придется отменить навсегда. Потолок госдолга США в $31,4 трлн был достигнут в январе этого года.

Нынешние и бывшие члены Консультативного комитета по займам минфина США (Treasury Borrowing Advisory Committee, TBAC) в письме министру финансов Джанет Йеллен заявили, что проблемы из-за повышения потолка госдолга выходят за рамки рынков и финансовые компании вынуждены тратить время на подготовку к возможному дефолту.

В группу подписавших письмо входят 17 человек, в том числе топ-менеджеры Goldman Sachs Бет Хаммак и Ашок Варадхан, а также бывший главный операционный директор JPMorgan Chase Мэтт Зеймс. Комитет консультирует министерство финансов США по вопросам долга с 1998 года.

Читайте: Инфляция в США снизилась до минимума с апреля 2021 года

«Краткосрочные последствия затяжных переговоров о повышении потолка госдолга США обходятся дорого; долгосрочные последствия дефолта немыслимы», — говорится в письме. Масштабы неблагоприятных последствий от длительных переговоров или дефолта не поддаются количественному определению.

Группа также выступила за повышение лимита госдолга «со всей необходимой поспешностью» и за решение, которое бы помогло навсегда избавиться от этой проблемы.

«Настало время ввести альтернативный метод обеспечения фискальной ответственности, либо требуя повышения лимитов на заимствования одновременно с выделением денежных средств, либо полностью отменив лимит долга», — написали участники TBAC.

Соруководитель подразделения глобального финансирования Goldman Sachs Бет Хаммак, которая долгое время возглавляла консультативный комитет, заявила, что видит «реальный риск» для курса доллара США из-за проблем с потолком долга.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 мая 2023, 10:21
#
Будуть банкротити США вже в цьому році з подальшими Великими Депресіями чи відтягнуть ще на пару років?
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
11 мая 2023, 10:37
#
Хм цікаво
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