11 мая европейская валюта подешевела на 4 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 40,04 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .
Гривна укрепилась к евро на 4 копейки. Официальный курс валют
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Валютный рынок
10 мая НБУ установил официальный курс на уровне 40,08 гривны за евро .
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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