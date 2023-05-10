Турция отложила выплату $600 миллионов России за газ — Reuters

Турция отложила выплату России счета за природный газ на $600 млн к 2024 году, что стало первой такой отсрочкой в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе, подчеркивающим углубление связей между Анкарой и Москвой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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По условиям соглашения, до $4 млрд турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года, сообщили оба источника Reuters на условиях анонимности.

Детали соглашения раньше не разглашались.

Турция, готовящаяся к выборам в воскресенье, сильно зависит от импорта энергоносителей, и Россия является ее крупнейшим поставщиком.

Соглашение об оплате за газ несколько уменьшает давление на валютные резервы Турции, истощенные неортодоксальной экономической политикой, направленной на поддержку лиры, а также ростом цен на энергоносители после вторжения России в Украину в прошлом году.

Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был перенесен на следующий год. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние", — сообщил один из источников.

Собеседник добавил, что Турция может отложить такие платежи в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители.

Российское и турецкое министерства энергетики, а также соответствующие энергетические компании «Газпром» и «Ботас» не ответили на запросы о комментариях по этому вопросу.

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Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил на прошлой неделе, что Анкара и Москва заключили соглашение, разрешающее Анкаре отсрочить платежи за энергоносители до определенной суммы, но не предоставил подробностей.

Соглашение подчеркивает связи между Россией и Турцией, а близость между президентами Путиным и Эрдоганом позволяет им проводить частые переговоры по разным вопросам — от энергетики до войн в Украине и Сирии, напоминает Reuters.

Турция пыталась найти баланс в войне между Россией и Украиной. Страна была против санкций Запада против Москвы, вместе с тем предоставляла оружие Киеву. Анкара также помогла заключить соглашение, позволившее возобновить поставки украинского зерна.

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