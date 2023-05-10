Банки США, несмотря на кризис, получили рекордную прибыль в I квартале

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 мая 2023, 16:50 Читати українською

Банки США, несмотря на кризис, получили рекордную прибыль в I квартале

В первом квартале прибыль банковского сектора США достигла исторического максимума в примерно $80 млрд, даже несмотря на банковский кризис. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Financial Times.

В первом квартале прибыль банковского сектора США достигла исторического максимума в примерно $80 млрд, даже несмотря на банковский кризис.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рост прибыли

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 33% даже тогда, когда отрасль боролась с последствиями банкротства двух банков и наибольшим стрессом финансового кризиса 2008 года.

Около половины увеличения совокупной прибыли отрасли было получено от единовременных прибылей, зафиксированных First Citizens и Flagstar, которые купили остатки Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, соответственно после их ареста регуляторами и продажи со скидкой в марте.

Читайте: Крупнейшие банки США показали отчеты за I квартал

Несмотря на это, скачок прибыли также показал, что американские банки в целом выиграли от повышения процентных ставок, низких неплатежей по кредитам и расширения рынка труда, несмотря на волнение среди вкладчиков и инвесторов.

Согласно данным BankRegData, который собирает ежеквартальные отчеты кредиторов в Федеральную корпорацию страхования вкладов, из почти 4400 банков страны лишь 197, что составляет менее 5%, понесли убытки в первом квартале.

JPMorgan Chase, крупнейший банк страны по размеру активов, получил самую высокую прибыль среди всех кредиторов, заработав $11,7 млрд от деятельности, включая кредитование и обработку платежей по сравнению с $6,4 млрд за те же три месяца годом ранее. Эта цифра не учитывает доходы, полученные JPMorgan, не проходящие через его организацию, регулируемую Федеральной корпорацией страхования вкладов.

Читайте: Крупнейшие банки США потеряли $52 миллиарда капитализации за день

Банк PacWest потерял $1,2 млрд — больше, чем любой другой кредитор за первые три месяца 2023 года. Silvergate Bank, потерявший $538 млн, уступив только PacWest, объявил о закрытии в начале марта.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают marcher145, Анна Недогибченко и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами