Банки США, несмотря на кризис, получили рекордную прибыль в I квартале

В первом квартале прибыль банковского сектора США достигла исторического максимума в примерно $80 млрд, даже несмотря на банковский кризис. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Financial Times .

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Рост прибыли

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 33% даже тогда, когда отрасль боролась с последствиями банкротства двух банков и наибольшим стрессом финансового кризиса 2008 года.

Около половины увеличения совокупной прибыли отрасли было получено от единовременных прибылей, зафиксированных First Citizens и Flagstar, которые купили остатки Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, соответственно после их ареста регуляторами и продажи со скидкой в марте.

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Несмотря на это, скачок прибыли также показал, что американские банки в целом выиграли от повышения процентных ставок, низких неплатежей по кредитам и расширения рынка труда, несмотря на волнение среди вкладчиков и инвесторов.

Согласно данным BankRegData, который собирает ежеквартальные отчеты кредиторов в Федеральную корпорацию страхования вкладов, из почти 4400 банков страны лишь 197, что составляет менее 5%, понесли убытки в первом квартале.

JPMorgan Chase, крупнейший банк страны по размеру активов, получил самую высокую прибыль среди всех кредиторов, заработав $11,7 млрд от деятельности, включая кредитование и обработку платежей по сравнению с $6,4 млрд за те же три месяца годом ранее. Эта цифра не учитывает доходы, полученные JPMorgan, не проходящие через его организацию, регулируемую Федеральной корпорацией страхования вкладов.

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Банк PacWest потерял $1,2 млрд — больше, чем любой другой кредитор за первые три месяца 2023 года. Silvergate Bank, потерявший $538 млн, уступив только PacWest, объявил о закрытии в начале марта.