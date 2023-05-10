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10 мая 2023, 18:03 Читати українською

PepsiСo возобновила работу двух предприятий в Киевской и Николаевской областях

«PepsiCo Украина» с марта 2023 возобновила выпуск соков под брендами «Сандора» и «Садочок» на базе своих производственных мощностей в городе Вишневое Киевской области, а также запустила производство напитков в Николаевской области. Об этом сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций Алина Матковская, передает Интерфакс-Украина.

«PepsiCo Украина» с марта 2023 возобновила выпуск соков под брендами «Сандора» и «Садочок» на базе своих производственных мощностей в городе Вишневое Киевской области, а также запустила производство напитков в Николаевской области.
Фото: pixabay.com

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«В течение шести месяцев мы осуществляли перенос четырех производственных линий на производственный комплекс в Вишневом и постепенно восстанавливаем ассортимент по портфелю, который был у компании до прекращения производства в Украине», — сказала она.

Компания также возобновила производство напитков на производственном комплексе Николаевской области.

«Постепенно мы двигаемся к расширению ассортимента, согласно тому, который был до прекращения производства в Украине», — резюмировала Матковская.

Предприятия компании

В Украине PepsiCo принадлежат пять предприятий:

  • завод по переработке фруктов, овощей и производству соков (Николаевская обл.),
  • завод по производству соков, газированных напитков и холодного чая (Николаевская обл.),
  • Харьковский молочный комбинат,
  • Киевский молочный завод, где также находится предприятие по производству детского питания «Агуша», запущено в 2012 году.

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Крупнейшие бренды

Крупнейшими брендами компании в Украине являются «Сандора», «Садочок», «Сандорик», Pepsi, 7UP, Mirinda, «Славяночка», «Агуша», Lipton Ice Tea, «Ессентуки», «Аква минерале», Lay's и «ХрусTeam».

Власти Николаевской области указывали, что в этом году «PepsiCo Украина» активно занимается возобновлением работы двух предприятий, расположенных под Николаевом.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
10 мая 2023, 18:42
#
Коли буде апельсиновий сік Сандора???)))
+
0
72554682728
72554682728
10 мая 2023, 18:57
#
В Киеве в АТБ уже есть.
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