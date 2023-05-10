Инвесторы требуют расследования нарушения прав человека на заводе Volkswagen в автономном районе Китая

Volkswagen управляет заводом в Синьцзяне, где Китай жестоко удручает уйгурское меньшинство. Группа VW заявляет, что не имеет доказательств нарушения прав человека на заводе, однако у многих фондовых компаний есть сомнения в этом. Об этом сообщает Spiegel.

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В споре о ситуации с правами человека в китайско-уйгурской провинции Синьцзян инвесторы ужесточают давление на Volkswagen. Фондовые компании Deka Investment и Union Investment призывают к независимому расследованию деятельности крупнейшего в Европе автопроизводителя в регионе северо-западного Китая, где поступают обвинения в преступлениях против человечества.

«Проясните ситуацию и покажите, что вы ответственно и решительно уважаете человеческое достоинство», — сказал Инго Шпайх, руководитель отдела устойчивого развития и корпоративного управления Deka Investment, в речи перед собранием акционеров в среду в Берлине.

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Янне Вернинг из Union Investment также призывает к внешнему обзору деятельности VW в Синьцзяне.

«В наших интересах знать, что там происходит, и тогда, если нужно, принять соответствующие меры», — сказал он.

В последние годы неоднократно поступали сообщения о принудительном труде и принудительных трудовых лагерях в провинции Синьцзян.

Никаких доказательств нарушения прав человека — VW

После визита в Синьцзян в конце февраля член правления Volkswagen в Китае Ральф Брандштеттер заявил, что не нашел никаких доказательств нарушений прав человека на заводе VW.

Он долго разговаривал с семью сотрудниками, в том числе с представителями уйгурского мусульманского меньшинства, которое испытывает притеснения в Китае.

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