Платежная компания PayPal сообщила о защите цифровых активов клиентов на $943 млн. Об этом свидетельствуют данные годового отчета PayPal для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Клиенты PayPal приобрели криптовалюту на $943 миллиона
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Цифровые активы
Часть цифровых активов на хранении у PayPal по состоянию на 31 марта 2023 года состоит из:
- $499 млн в биткоине,
- $362 млн в Ethereum,
- $82 млн в других криптовалютах.
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При этом на конец 2022 года цифровые активы на балансе PayPal составляли $604 млн: $291 млн в биткоине, $250 млн в Ethereum, $63 млн в других криптовалютах.
Исходя из политики PayPal, компания не хранит криптовалюту напрямую на своих кошельках, а полагается на сторонних поставщиков услуг.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что инсайдеры говорят, что биткоин может достичь новых высот, а именно $100 000.
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