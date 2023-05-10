Клиенты PayPal приобрели криптовалюту на $943 миллиона

Платежная компания PayPal сообщила о защите цифровых активов клиентов на $943 млн. Об этом свидетельствуют данные годового отчета PayPal для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

►Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Цифровые активы

Часть цифровых активов на хранении у PayPal по состоянию на 31 марта 2023 года состоит из:

$499 млн в биткоине,

$362 млн в Ethereum,

$82 млн в других криптовалютах.

При этом на конец 2022 года цифровые активы на балансе PayPal составляли $604 млн: $291 млн в биткоине, $250 млн в Ethereum, $63 млн в других криптовалютах.

Исходя из политики PayPal, компания не хранит криптовалюту напрямую на своих кошельках, а полагается на сторонних поставщиков услуг.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что инсайдеры говорят, что биткоин может достичь новых высот, а именно $100 000.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.