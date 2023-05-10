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10 мая 2023, 10:02 Читати українською

Автосалоны смогут представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах МВД

Автосалоны с августа смогут представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах МВД по регистрации новых транспортных средств. При этом получение «транзитных» номерных знаков, которые раньше были обязательными, теперь не потребуется. Об этом говорится в сообщении МВД.

Автосалоны с августа смогут представлять интересы своих клиентов в сервисных центрах МВД по регистрации новых транспортных средств.
Фото: mercedes-benz-kiev.com

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Разрешение автосалонам

Кабинет Министров принял Постановление № 437 от 2 мая 2023 года, разрешающее покупателю нового транспортного средства возложить представительские функции в сервисных центрах МВД на юридическое лицо, продающее авто или мотоцикл.

Это постановление вступит в силу через три месяца со дня его опубликования, то есть 6 августа 2023 года.

При покупке транспортного средства в автосалоне покупатель сможет не ехать в сервисный центр МВД, чтобы его зарегистрировать. При нем это сможет сделать представитель автосалона.

Для этого подается заявление от имени покупателя, согласно договору купли-продажи с указанием условий на совершение регистрационных действий, документы, необходимые для регистрации нового транспортного средства и доверенность на перерегистрацию, которая формируется средствами Единого государственного реестра транспортных средств и подписывается покупателем в электронной или бумажная форма.

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То есть дилеры, продающие новые транспортные средства, с августа смогут отдавать покупателю авто уже зарегистрированное в Украине — с номерным знаком государственной регистрации и со свидетельством о регистрации транспортного средства сразу уже на имя этого владельца прямо из салона.

Следовательно, покупатель нового авто сможет не обращаться в сервисные центры МВД лично.

Раньше при покупке нового авто обязательно было получение номерных знаков для разовых поездок — «транзитных» номерных знаков. С августа это будет не обязательно для покупателей новых авто. Поскольку если транспортное средство будет зарегистрировано без того, что авто физически покидает помещение или парковку автосалона, то можно и не получать эти номерные знаки для разовых поездок.

Источник: Минфин
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