В Украине планируют ввести акциз на сладкие газированные напитки

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Акциз на сладкие газированные напитки

«Украина страдает от тяжести неинфекционных заболеваний. Они остаются основной причиной потери трудоспособности и причиной полученных проблем со здоровьем. В то же время большинство таких болезней можно предотвратить, изменив ежедневные привычки и выбрав более здоровый образ жизни. Налоги на употребление добавленного сахара или разные виды ограничений действуют в 107 странах мира. Это мировая практика, всесторонне поддерживаемая ВОЗ. И Минздрав поддерживает его. Ведь должны заботиться о самом дорогом — здоровье наших граждан», — сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Как отмечают в министерстве, постоянное употребление сладких газированных напитков приводит к развитию диабета, появлению избыточного веса и ожирения и тому подобное, ведь в литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара.

В то же время есть примеры стран, где налог на сладкие минеральные и газированные воды уменьшал количество больных диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.

Законопроекты

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта: № 9032−1 и № 9033−1. Первый через изменения в Налоговый кодекс вводит ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ в объеме 0,1 евро (4 грн) на литр напитка (в Бельгии такой налог составляет 0,53 евро, в Польше — 0,19 евро).

Второй — определяет, что полученные от уплаты налога средства планируют направить на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и лечению от них, а также на поддержку программы детского питания в школах, инициированную первой леди Еленой Зеленской.