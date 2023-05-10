Украина получит еще 350 миллионов гривен от Всемирного банка

На что пойдут деньги

«Эти средства помогут нам в восстановлении разрушенных больниц и закупке нового оборудования. Важным элементом является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности, оснащение больниц альтернативными источниками питания», — отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что средства будут привлечены в рамках проекта «Heal Ukraine», который Украина реализует вместе с группой Всемирного банка.

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Напомним

8 мая в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).