Кабинет Министров привлечет еще один грант для восстановления украинской системы здравоохранения — более 350 миллионов гривен от Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Украина получит еще 350 миллионов гривен от Всемирного банка
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На что пойдут деньги
«Эти средства помогут нам в восстановлении разрушенных больниц и закупке нового оборудования. Важным элементом является повышение эффективности предоставления медицинских услуг на деоккупированных территориях, в частности, оснащение больниц альтернативными источниками питания», — отметил глава правительства.
Шмыгаль добавил, что средства будут привлечены в рамках проекта «Heal Ukraine», который Украина реализует вместе с группой Всемирного банка.
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Напомним
8 мая в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).
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