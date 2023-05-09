Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на $1,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 миллиарда
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Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI). Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.
Что вошло в пакет
- Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
- Боеприпасы для борьбы с дронами;
- Артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- Услуги коммерческих спутниковых изображений;
- Обучение, техническое обслуживание и поддержка.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности», — говорится в сообщении.
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