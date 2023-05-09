США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 миллиарда

Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета помощи Украине на $1,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI). Он направлен на укрепление ПВО и обеспечение нужд Украины в артиллерийских боеприпасах.

Что вошло в пакет

Дополнительные системы ПВО и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

Боеприпасы для борьбы с дронами;

Артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

Услуги коммерческих спутниковых изображений;

Обучение, техническое обслуживание и поддержка.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.