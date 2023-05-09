Владельцам уничтоженного в результате войны имущества рассказали, как восстановить утраченные документы на право собственности

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2023, 19:33 Читати українською

Владельцам уничтоженного в результате войны имущества рассказали, как восстановить утраченные документы на право собственности

Для получения компенсации от государства за разрушенное имущество украинцам необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности. Однако из-за разрушения домов многие украинцы потеряли документы. В случае утраты документа на право собственности, выдается дубликат утраченного или испорченного документа. Об этом сообщает Киевский городской совет.

Для получения компенсации от государства за разрушенное имущество украинцам необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как получить дубликат утраченного документа

Вариант № 1

Если право собственности на недвижимое имущество оформлено до 2003 года, то для получения дубликата правоустанавливающего документа следует обратиться к нотариусу, выдававшему этот документ, нотариальному архиву, должностному лицу органа местного самоуправления или Центру предоставления административных услуг.

Вариант № 2

Если право собственности на недвижимое имущество оформлено после 2003 года, то информацию о праве собственности человек может получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно, через нотариуса или Центр предоставления административных услуг.

Вариант № 3

Если заявитель не оформил право собственности на недвижимое имущество или нет возможности получить дубликаты правоустанавливающих документов, необходимо обратиться в суд для установления права собственности на недвижимое имущество.

Если у вас возникли проблемы с восстановлением документов, обращайтесь на горячую линию бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством юстиции Украины разработали инфографику относительно порядка восстановления уничтоженных или утраченных документов на право собственности поврежденного/разрушенного жилья.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами