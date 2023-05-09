Владельцам уничтоженного в результате войны имущества рассказали, как восстановить утраченные документы на право собственности

Для получения компенсации от государства за разрушенное имущество украинцам необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности. Однако из-за разрушения домов многие украинцы потеряли документы. В случае утраты документа на право собственности, выдается дубликат утраченного или испорченного документа. Об этом сообщает Киевский городской совет.

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Как получить дубликат утраченного документа

Вариант № 1

Если право собственности на недвижимое имущество оформлено до 2003 года, то для получения дубликата правоустанавливающего документа следует обратиться к нотариусу, выдававшему этот документ, нотариальному архиву, должностному лицу органа местного самоуправления или Центру предоставления административных услуг.

Вариант № 2

Если право собственности на недвижимое имущество оформлено после 2003 года, то информацию о праве собственности человек может получить из Государственного реестра прав на недвижимое имущество самостоятельно, через нотариуса или Центр предоставления административных услуг.

Вариант № 3

Если заявитель не оформил право собственности на недвижимое имущество или нет возможности получить дубликаты правоустанавливающих документов, необходимо обратиться в суд для установления права собственности на недвижимое имущество.

Если у вас возникли проблемы с восстановлением документов, обращайтесь на горячую линию бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством юстиции Украины разработали инфографику относительно порядка восстановления уничтоженных или утраченных документов на право собственности поврежденного/разрушенного жилья.