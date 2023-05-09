Украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в начале войны торговых точек

За 14 месяцев после начала полномасштабных военных действий РФ на территории Украины украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в марте 2022 торговых точек, увеличив долю магазинов до 97%. Об этом свидетельствуют данные опроса Ассоциации ритейлеров Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

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«По данным последнего опроса торговых сетей-членов ассоциации, через 14 месяцев из 16,7 тыс. торговых объектов всей отрасли уже работает 16,2 тыс. Процент работающих объектов составляет 97%, соответственно закрытых — 3% «, — говорится в сообщении.

Таким образом, к работе вернулись 88% торговых точек, закрытых в марте прошлого года. К настоящему времени закрытыми по разным причинам остаются 556 магазинов против 4,4 тыс. по сравнению с указанным периодом 2021 года.

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По данным исследования ассоциации, всего за 14 месяцев количество открытых объектов увеличилось на 26%:

количество новооткрытых продуктовых магазинов увеличилось на 19%,

аптек — на 22%,

торговых объектов non-food ритейла — на 26%,

магазинов ювелирных изделий — на 60%,

бытовой техники и электроники — на 30%,

магазинов одежды — на 58%,

стройматериалов — на 24%,

АЗК — на 10%,

развлекательных центров — на 81%.

Опрос

Опрос был проведен среди сотни владельцев и СЕО предприятий, участвующих в Ассоциации ритейлеров, по всей Украине.