За 14 месяцев после начала полномасштабных военных действий РФ на территории Украины украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в марте 2022 торговых точек, увеличив долю магазинов до 97%. Об этом свидетельствуют данные опроса Ассоциации ритейлеров Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
Украинский ритейл возобновил работу 88% закрытых в начале войны торговых точек
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«По данным последнего опроса торговых сетей-членов ассоциации, через 14 месяцев из 16,7 тыс. торговых объектов всей отрасли уже работает 16,2 тыс. Процент работающих объектов составляет 97%, соответственно закрытых — 3% «, — говорится в сообщении.
Таким образом, к работе вернулись 88% торговых точек, закрытых в марте прошлого года. К настоящему времени закрытыми по разным причинам остаются 556 магазинов против 4,4 тыс. по сравнению с указанным периодом 2021 года.
Читайте также: Война не остановила бизнес: В Украине открывается больше новых дел, чем закрывается
По данным исследования ассоциации, всего за 14 месяцев количество открытых объектов увеличилось на 26%:
- количество новооткрытых продуктовых магазинов увеличилось на 19%,
- аптек — на 22%,
- торговых объектов non-food ритейла — на 26%,
- магазинов ювелирных изделий — на 60%,
- бытовой техники и электроники — на 30%,
- магазинов одежды — на 58%,
- стройматериалов — на 24%,
- АЗК — на 10%,
- развлекательных центров — на 81%.
Опрос
Опрос был проведен среди сотни владельцев и СЕО предприятий, участвующих в Ассоциации ритейлеров, по всей Украине.
Комментарии