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9 мая 2023, 18:47 Читати українською

Турция назвала новую дату переговоров по «зерновому соглашению»

Анкара объявила новые даты переговоров о Черноморской зерновой инициативе с участием Украины, россии и Турции, которые так и не состоялись на прошлой неделе. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Anadolu .

Анкара объявила новые даты переговоров о Черноморской зерновой инициативе с участием Украины, россии и Турции, которые так и не состоялись на прошлой неделе.

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Что известно

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры представителей Украины, россии, Турции и ООН планируются 10−11 мая в Стамбуле. Планируется многосторонняя и двусторонняя встреча.

«Будет обсуждаться продление „зернового соглашения“, особенно важное для малообеспеченных стран. Также состоится детальное рассмотрение вопроса о безопасном возвращении торговых судов Турции и их команд, которые заблокированы в Украине в условиях конфликта», — говорится в сообщении министерства.

Читайте: «Зерновое соглашение» под угрозой срыва: рф заблокировала инспекции судов в Босфоре

Сначала как возможную дату называли среду 3 мая, затем турецкая сторона сообщала о 5 мая, но, насколько известно, переговоры тогда так и не состоялись.

Напомним

Как известно, в последний момент перед завершением предыдущего срока действия «зернового соглашения» 18 марта его все же продлили. Однако Москва вскоре заявила, что согласовала продление всего на 60 дней (до 18 мая) — половину стандартного срока 120 дней и пригрозила расторжением договоренности, если не будут выполнены ее требования.

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Источник: Минфин
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