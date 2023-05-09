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9 мая 2023, 18:20 Читати українською

Ryanair покупает 300 новых самолетов Boeing. Стоимость рекордного контракта составляет $40 миллиардов

Ирландский лоукостер Ryanair заказал у компании Boeing 300 самолетов 737 MAX 10 стоимостью $40 млрд. Об этом говорится в сообщении Ryanair, пишет профильное издание Simple Flying.

Ирландский лоукостер Ryanair заказал у компании Boeing 300 самолетов 737 MAX 10 стоимостью $40 млрд.
Фото: pixabay.com

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Переговоры о приобретении самолетов продолжались еще до начала пандемии COVID-19, но были прерваны в сентябре 2021 года, поскольку Ryanair и Boeing не смогли договориться о взаимоприемлемой цене.

В марте генеральный директор группы авиакомпаний Майкл О'Лири сказал Simple Flying, что Ryanair наконец-то согласился с тем, что ей действительно придется платить больше за эти самолеты.

Сегодняшний заказ Ryanair Boeing 737 MAX увеличивает общее количество самолетов MAX, заказанных ирландским лоукостером до 360.

Сейчас во флоте Ryanair есть самолеты Boeing 737 МАХ 8 на 197 мест. В лайнерах MAX 10 можно будет разместить 228 пассажиров, что на 21% больше, чем у Boeing 737−800s.

«Дополнительные места, меньший расход топлива и более привлекательные цены на самолеты увеличат разрыв в расходах между Ryanair и конкурентами в ЕС на многие годы вперед», — отметил гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.

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Новые самолеты авиакомпания получит в период с 2027 по 2033 год. Около половины самолетов пойдут на замену более старых Boeing 737−800, остальные предназначены для расширения флота.

Рекорд по перевозке пассажиров

За последний финансовый год Ryanair перевез 168 млн пассажиров — это новый рекорд компании. К 2034 году авиакомпания надеется увеличить этот показатель на колоссальные 80% — до 300 млн пассажиров.

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Источник: Минфин
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