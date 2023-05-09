Украина внесла китайскую Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло крупную китайскую частную автомобилестроительную компанию Great Wall Motor в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Причина внесения в список

Причиной стало нежелание компании выходить из российского рынка и планы по дальнейшему расширению бизнеса в россии.

Great Wall Motor является восьмым по величине производителем автомобилей в Китае. Ее владелец — китайский миллиардер Вэй Цзяньцзюнь, которому принадлежат 55,78% акций компании.

Компания производит и продает автомобили под своими брендами, такими как GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA.

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«После полномасштабного российского военного вторжения в Украину многие международные компании решили покинуть российский рынок, в то время как Great Wall Motor заявляет, что не имеет ближайших планов выхода из россии и рассматривает долгосрочную перспективу своих инвестиций в этот рынок в размере более 3 млрд юаней ($472 млн)», — отметили в НАПК.

По состоянию на 2023 год для Great Wall россия является крупнейшим рынком сбыта за пределами Китая. В прошлом году на рф пришлось около 30% доходов Great Wall за рубежом.

В 2022 году компания Great Wall Motor представила на российский рынок новый бренд Tank и планирует привезти пикап Poer KingKong, а в 2023 году на рынок россии выйдут внедорожники модели T300 и Т500.

Сейчас же в россии действуют 115 дилерских центров Great Wall Motor.

«Таким образом, Great Wall Motor продолжает платить значительные налоги в бюджет страны-агрессора, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсирует войну против Украины. Никаких попыток осудить вторжение россии в Украину от руководства компании не было», — подытожили в НАПК.

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