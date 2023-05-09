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9 мая 2023, 11:48 Читати українською

Турция начала массово отказывать россиянам в ВНЖ — СМИ

Россияне столкнулись с проблемами с получением и продлением туристического вида на жительство в Турции. Практически во всех регионах начал резко расти процент отказов в ВНЖ, а продление проживания стало самым болезненным вопросом для большинства перебравшихся в Турцию россиян. Об этом пишет Moscowtimes.

Россияне столкнулись с проблемами с получением и продлением туристического вида на жительство в Турции.
Фото: depositphotos

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Отказ в ВНЖ

Сложности фиксируются во всех крупнейших городах, где проживают выходцы из рф — Стамбуле, Анталье, Кемере, Бодруме, Мармарисе и других.

По словам визового консультанта из Турции, проблема носит массовый характер, а требования к документам на ВНЖ администрации города в каждом регионе могут отличаться.

Сейчас многие пытаются оформить не туристический, а другие виды на жительство, например, покупают недвижимость.

О трудностях в продлении рассказали три россиянина из Бодрума, Мармариса и Анталии. По словам жителя Бодрума (самых дорогих курортов), многие вынуждены уезжать в Россию, ЕС и другие страны. Он считает, что в Бодруме наблюдается очень высокий процент отказов — близкий к 90%.

Читайте: Россияне перестали покупать недвижимость в Европе и переориентировались на Турцию, Кипр и ОАЭ

В других туристических городах Турции также осложняется ситуация с ВНЖ, местные администрации требуют для продления вида жительство гораздо больше документов — выписки из турецких банков с ежемесячными поступлениями на счёт. Обычно на семью из трёх человек это около $2000 ежемесячно.

Туристический ВНЖ был очень популярен и позволял находиться в стране до года. Для его получения ранее требовалась лишь аренда недвижимости и местная страховка.

В прошлом году россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев, заняв четверть этого рынка. Они приобрели в Турции более 16 000 объектов — втрое больше, чем годом ранее.

Число оформленных россиянам ВНЖ составило 153 тысячи, и это также рекорд среди всех иностранных граждан в Турции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+45
Oleksii Ch
Oleksii Ch
9 мая 2023, 12:07
#
Приїхала кацапня, розігріла ринок нерухомості, роздратувала місцевих, спровокували більш суворі вимоги до експатів. Одним словом приїхали, нас*али, поїхали. Як зажди — орда…
+
+15
kievpol
kievpol
9 мая 2023, 13:13
#
Так може і добре, що вони виїхали, путін їх не забере і до тебе ніхто з них не прийде, натомість у нас йде відлов людей для могилізації, хоча діти деяких ломів в тій же самій Турції
+
0
mantis05
mantis05
9 мая 2023, 13:17
#
Печальнее всего, что забирают кого? молодёжь, ещё и работающую, успешную. А что там с зеками? с алкашами и безработными? с верунами в РПЦ и прочей отрицаловкой?правильно- их не берут, потому что у них мотивации воевать нет, зато у молодняка, который не проходил военную службу- мотивация есть.
Современный гайд чтобы не забрали: говоришь что веришь в срюскьий мир и РПЦ, вуаля- можешь по центру Киева выходить на променад и тебя не заберут
+
+15
bonv
bonv
9 мая 2023, 12:35
#
Оркорашистів ніде не люблять.
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