Евросоюз обсуждает запрет на вход в свои порты судам, которые пытаются обойти нефтяные санкции против россии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с документами ЕС из 11-го пакета ограничительных мер.
ЕС обсуждает запрет на доступ в порты судам, обходящим санкции — Bloomberg
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
«Поскольку предельные цены на российскую нефть и нефтепродукты уже установлены, основное внимание сейчас уделяется устранению лазеек и более эффективному соблюдению ограничений», — сообщает агентство.
Речь идет о нарушении потолка цен на нефть в $60, установленных G7. Для обхода санкций используются «мошеннические практики», считают в ЕС.
Читайте: Марченко призвал ЕС ужесточить санкции против рф и ускорить конфискацию ее активов
Напомним
Ограничения цен на нефть из россии страны G7, ЕС и Австралия ввели в декабре 2022 года. В апреле агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что G7 сохранит потолок цен на нефть на уровне $60.
После введения потолка цен международные компании стали отказываться от танкеров, которые возили российскую нефть.
СМИ также сообщали о теневом флоте танкеров: в декабре Financial Times писала о 100 судах, Bloomberg — о 600. По данным СМИ, танкеры, которые перевозят российскую нефть, довольно старые — их средний возраст, как правило, больше 25 лет.
8 мая представитель Еврокомиссии заявил о завершении подготовки проекта 11-го пакета санкции, его уже рассматривают члены ЕС.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на 10% скидку: minfin10.
🕵️Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии