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9 мая 2023, 11:32 Читати українською

ЕС обсуждает запрет на доступ в порты судам, обходящим санкции — Bloomberg

Евросоюз обсуждает запрет на вход в свои порты судам, которые пытаются обойти нефтяные санкции против россии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ознакомившееся с документами ЕС из 11-го пакета ограничительных мер.

Евросоюз (ЕС) обсуждает запрет на вход в свои порты судам, которые пытаются обойти нефтяные санкции против России.
Фото: lb.ua

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Что известно

«Поскольку предельные цены на российскую нефть и нефтепродукты уже установлены, основное внимание сейчас уделяется устранению лазеек и более эффективному соблюдению ограничений», — сообщает агентство.

Речь идет о нарушении потолка цен на нефть в $60, установленных G7. Для обхода санкций используются «мошеннические практики», считают в ЕС.

Читайте: Марченко призвал ЕС ужесточить санкции против рф и ускорить конфискацию ее активов

Напомним

Ограничения цен на нефть из россии страны G7, ЕС и Австралия ввели в декабре 2022 года. В апреле агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что G7 сохранит потолок цен на нефть на уровне $60.

После введения потолка цен международные компании стали отказываться от танкеров, которые возили российскую нефть.

СМИ также сообщали о теневом флоте танкеров: в декабре Financial Times писала о 100 судах, Bloomberg — о 600. По данным СМИ, танкеры, которые перевозят российскую нефть, довольно старые — их средний возраст, как правило, больше 25 лет.

8 мая представитель Еврокомиссии заявил о завершении подготовки проекта 11-го пакета санкции, его уже рассматривают члены ЕС.

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Источник: Минфин
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