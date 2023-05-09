Для украинцев за границей создали онлайн-платформу по поиску работы

Найти работу в европейских компаниях украинцам предлагают с помощью онлайн-платформы Фонд талантов ЕС. Воспользоваться ею могут те, кто живет в Европе и имеет право там работать. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

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«Фонд талантов ЕС» — платформа на базе Европейской службы занятости (EURES). На портале более 4 миллионов вакансий и 5 тысяч работодателей из разных стран Европейского Союза.

Воспользоваться онлайн-платформой могут украинцы, уже живущие в странах ЕС, имеют временную защиту или другой документ, позволяющий им работать. Исключение — люди, живущие в Дании или странах-членах Европейской экономической зоны (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн или Швейцария), для этих стран поиск заработка на портале недоступен.

Чтобы найти работу, нужно:

Подробнее о программе читайте здесь .