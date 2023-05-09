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9 мая 2023, 10:12 Читати українською

Бюджет недополучил $1 миллиард от трех подакцизных товаров — Гетманцев

На сегодняшний день потери поступлений в бюджет от трех подакцизных товаров — спирт, горючее и табак — оцениваются по меньшей мере в $1 млрд. Об этом сообщил председатель Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

На сегодняшний день потери поступлений в бюджет от трех подакцизных товаров — спирт, горючее и табак — оцениваются по меньшей мере в $1 млрд.

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Потери бюджета

«В общей сложности потери поступлений от трех подакцизных товаров оцениваю по меньшей мере в один миллиард долларов. Решение проблемы наблюдается в объединении усилий и ответственности всех правоохранительных органов с определением четких сроков», — отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что ситуация на рынке подакцизных товаров сложная: продолжают работу организованные преступные группы, увеличился объем нелегального спирта, некоторые изготовители контролируются россиянами, налоговая нагрузка разных субъектов отличается в несколько раз.

«Не даем оценки работе правоохранительных органов. Там пока все новые люди, но точно дадим, если меры по решению не будут реализованы своевременно», — добавил глава комитета.

Напомним

За январь — апрель государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 252,9 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 310,3 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь — апрель 2023 дефицита 560,1 млрд гривен.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+45
TAN72
TAN72
9 мая 2023, 10:33
#
Толи еще будет, чем больше налог и цены, тем больше контрабанды или отказ от употребления 😉
+
+45
zig4free
zig4free
9 мая 2023, 10:33
#
Сами по себе акцизы — узаконенный преступных налог, за который конечном счете платит потребитель нищей страны.

В итоге будут покупать либо контрабас, либо самогон, а еще хуже паленку.
+
+30
SZlats
SZlats
9 мая 2023, 10:35
#
Ну, а оно не допускает что кто банально бросил так как дорого или стал покупать меньше и что это за призывы к маски шоу… Как сложно признать что постоянные поднимания ставок акцизов перестали себя окупать все где-то виноваты … профессор))))))))
+
+15
geese
geese
9 мая 2023, 11:17
#
Там совсем тупые что-ли? Да пусть правоохранители работает, не берут взятки и не будет серых схем. А так да, давайте свалим все налоги на народ.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 мая 2023, 11:46
#
А помічник та соратник Сівковича до сих пір не просто на волі, а ще й на високій посаді. Сюр.
+
0
zevs1
zevs1
9 мая 2023, 11:46
#
Тут всё не сложно, из страны выехали по причине войны ориентировочно 10млн граждан соответственно упало потребление и производство, а у госаппарата апетиты остались те же вот в чём проблема.
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