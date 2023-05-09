Акции Virgin Galactic Брэнсона прибавили 24%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2023, 9:14 Читати українською

Акции Virgin Galactic Брэнсона прибавили 24%

Акции американской космической компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона выросли на 24,4% — до $4,49 в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Акции американской космической компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона выросли на 24,4% — до $4,49 в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто происходит на рынкеРост Virgin Galactic, специализирующейся на космическом туризме, наблюдался после ее сообщения о том, что в мае состоится испытательный полет с участием четырех человек.
Фото: 24tv.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит на рынке

Рост Virgin Galactic, специализирующейся на космическом туризме, наблюдался после ее сообщения о том, что в мае состоится испытательный полет с участием четырех человек. Он станет последним испытанием системы космических полетов. Компания Virgin Galactic планирует первый коммерческий полет в конце июня.

Читайте: Акции Virgin Orbit рухнули на 28% после подачи заявления о банкротстве

Напомним

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic несколько раз откладывала начало коммерческих полетов с туристами, в том числе из-за нехватки персонала, проблем с цепочкой поставок и планов по усовершенствованию космического корабля и самолета-носителя.

Стартап разочаровывал инвесторов, перенося запуски, запланированные на третий, а затем на четвертый квартал 2022 года. В мае прошлого года Virgin Galactic в очередной раз перенесла начало коммерческих полетов на первый квартал 2023 года, а в январе — на второй квартал 2023 года.

Чистый убыток Virgin Galactic в 2022 году составил $500 млн по сравнению с чистым убытком в $353 млн в 2021 году. Убыток вырос на 42% по сравнению с 2021 годом.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами