Акции американской космической компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона выросли на 24,4% — до $4,49 в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Акции Virgin Galactic Брэнсона прибавили 24%
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Что происходит на рынке
Рост Virgin Galactic, специализирующейся на космическом туризме, наблюдался после ее сообщения о том, что в мае состоится испытательный полет с участием четырех человек. Он станет последним испытанием системы космических полетов. Компания Virgin Galactic планирует первый коммерческий полет в конце июня.
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Напомним
Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic несколько раз откладывала начало коммерческих полетов с туристами, в том числе из-за нехватки персонала, проблем с цепочкой поставок и планов по усовершенствованию космического корабля и самолета-носителя.
Стартап разочаровывал инвесторов, перенося запуски, запланированные на третий, а затем на четвертый квартал 2022 года. В мае прошлого года Virgin Galactic в очередной раз перенесла начало коммерческих полетов на первый квартал 2023 года, а в январе — на второй квартал 2023 года.
Чистый убыток Virgin Galactic в 2022 году составил $500 млн по сравнению с чистым убытком в $353 млн в 2021 году. Убыток вырос на 42% по сравнению с 2021 годом.
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